Стали известны подробности ДТП с автобусом в Индустриальном районе Перми
В Индустриальном районе Перми днем в понедельник, 13 октября, произошло ДТП с автобусом. В ГИБДД сообщили, что водитель иномарки не справился с управлением.
Со стороны улицы Советской Армии в направлении Танкистов ехал автомобиль «Киа Рио». Водитель не справился с управлением, наехал на дорожное сооружение, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП. Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло около 17:00 в Добрянском районе. По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан».
ИСТОЧНИК KP.RU