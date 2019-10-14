Стали известны подробности ДТП с автобусом в Индустриальном районе Перми

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-14T13:05:33+03:00

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В Индустриальном районе Перми днем в понедельник, 13 октября, произошло ДТП с автобусом. В ГИБДД сообщили, что водитель иномарки не справился с управлением.

Со стороны улицы Советской Армии в направлении Танкистов ехал автомобиль «Киа Рио». Водитель не справился с управлением, наехал на дорожное сооружение, опрокинулся и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате ДТП никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП. Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло около 17:00 в Добрянском районе. По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан».

ИСТОЧНИК KP.RU