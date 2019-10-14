2019-10-14T12:27:34+03:00
Происшествия

«Вся дорога в обломках». В Перми иномарка столкнулась с автобусом

От удара машина перевернулась [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @chp_59Фото: Instagram @chp_59
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Авария произошла днем в понедельник, 14 октября, в Индустриальном районе Перми. На проспекте Декабристов столкнулись иномарка «Киа Рио» м пассажирский автобус.

Фото: Instagram @chp_59

Фото: Instagram @chp_59

Машина серьезно пострадала. От удара она перевернулась на крышу, а вся дорога в обломках иномарки. Видео с место ДТП опубликовали очевидцы ЧП.

chp_59chp_59
Вся дорога в обломках . В Перми иномарка столкнулась с автобусом
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О пострадавших пока информации нет. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП. Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло около 17:00 в Добрянском районе. По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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