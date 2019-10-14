2019-10-14T12:40:01+03:00
Спорт

В Перми футбольная команда «Звезда» проиграла «Ладе»

Пермяки играли на своем поле
Лилия Абибулаева
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Фото: фк "Звезда"Фото: фк "Звезда"
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Пермская команда «Звезда» уступила димитровградской «Ладе» на своем поле в 14 туре ОЛИМП-Первенства ПФЛ.

Матч начался с гола «Звезды». Рустам Вазитдинов забил мяч в пустые ворота соперников. Дальше инициативой завладел гости. Игроки «Лады» забили три мяча.

В итоге матч закончился со счетом 1:3 в пользу футболистов «Лады». «Звезда» потерпела второе поражение на своем поле и ухудшила свое положение в турнирной таблице. Сейчас пермяки занимают 10-е место.

По мнению главного тренера «Звезды» Константина Парамонова, главная причина поражения - неудача. Наставник отметил, что ребята старались, были голевые моменты, но забить не получалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Енисею»

ИСТОЧНИК KP.RU

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