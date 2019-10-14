2019-10-14T06:46:11+03:00
Спорт

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Енисею»

Это был первый домашний матч пермяков
Лилия Абибулаева
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Фото: БК "Парма"Фото: БК "Парма"
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Накануне пермские баскетболисты встретились с красноярским «Енисеем». Игра закончилась со счетом 88:90 в пользу гостей.

Матч был достаточно упорным. «Енисей» сразу завладел преимуществом. Соперники играли достаточно активно, но пермяки упорно сопротивлялись. Гости уверенно вели весь матч. Преимущество составляло около 11 очков. Однако в последнем периоде «Парме» удалось сравнять счет.

На последних секундах матча наши парни имели несколько хороших возможностей выйти вперед и решить исход встречи в свою пользу, но где-то подводила реализация, а где-то собственный ошибки.

Главный тренер пермских баскетболистов поблагодарил болельщиков за созданную атмосферу и озвучил главные причины поражения. По его мнению, «Парма» проиграла из-за пассивной игры в защите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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