2019-10-14T11:32:31+03:00
Общество

Пермякам показали 3D-модель центральной части эспланады

На площади появится летний кинотеатр [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео "3D Визуализация проекта реконструкции эспланады в городе Пермь"Фото: скриншот с видео "3D Визуализация проекта реконструкции эспланады в городе Пермь"
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Жителям города представили проект реконструкции участка эспланады возле памятника Героям фронта и тыла. Как сообщает издание «Рифей-Пермь» на площади появится летний кинотеатр, лежаки с навесами для отдыха, лавочки, зона для игры в шахматы и классики.

Кроме того, центр города станет еще зеленее - на эспланаде высадят деревья, а площадь украсят цветочные клумбы.

Пермякам показали 3D-модель центральной части эспланады.Проект был выполнен для компании СТ Центр. Заказать архитектурную 3D анимацию проектов можно на сайте https://www.applicata.xyz/

Проект разрабатывает московская компания ООО «СТ Центр».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми открыли экотропу «Тропинка здоровья». Проект экотропы был разработан инициативными жителями микрорайона «Гайва» и Пермским машиностроительным колледжем. Ранее в Орджоникидзевском районе была открыта экологическая тропа «Тайны реки Гайвы». После торжественного открытия, перерезания ленточки, у гостей мероприятия была возможность прогуляться по тропе и поучаствовать в масте-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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