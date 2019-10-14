В Перми открыли экотропу «Тропинка здоровья»

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-14T07:06:42+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми открыли новую экологическую тропу «Тропинка здоровья». На торжественном открытии присутствовали заместитель главы администрации Перми Лидия Королева, глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин, представители Пермского лесничества, Пермского машиностроительного колледжа, управления по экологии и природопользованию администрации Перми и Совета директоров предприятий Орджоникидзевского района, а также школьники, студенты, общественники, жители района.

После торжественного открытия, перерезания ленточки, у гостей мероприятия была возможность прогуляться по тропе и поучаствовать в масте-классах.

Проект экотропы был разработан инициативными жителями микрорайона «Гайва» и Пермским машиностроительным колледжем. Ранее в Орджоникидзевском районе была открыта экологическая тропа «Тайны реки Гайвы».

ИСТОЧНИК KP.RU