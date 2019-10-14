В Прикамье мужчина хотел отомстить соседу и поджег его гараж

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-14T11:20:13+03:00

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В полицию Гремячинска обратился местный житель. Мужчина сообщил, что кто-то поджег его гараж.

Сотрудники полиции выехали на место и быстро установили предполагаемого виновного. Подозрение пало на 23-летнего соседа потерпевшего.

Оказалось, что между мужчинами произошла ссора. 23-летний местный житель решил отомстить и поджечь гараж. Он пришел к гаражу, через вентиляционное окно залил в помещение бензин, после чего поджег и скрылся.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина ударил знакомого ножом за грубый ответ. Мужчина заметил, что на улице стоит его знакомый. Он подошел к приятелю и попросил угостить сигареткой, но мужчина ответил отказом. Злоумышленнику такой ответ не понравился. Он достал нож и ударил им знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU