В Прикамье мужчина ударил знакомого ножом за грубый ответ

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-14T09:48:59+03:00

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В Пермском крае осудили жителя Лысьвы за нападение на друга. Мужчина ударил приятеля ножом.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел в местное кафе и попытался купить там сигареты. В заведении товара не отказалось. Мужчина заметил, что на улице стоит его знакомый. Он подошел к приятелю и попросил угостить сигареткой, но мужчина ответил отказом. Злоумышленнику такой ответ не понравился. Он достал нож и ударил им знакомого.

В Лысьвенском городском суде мужчину признали виновным и осудили на два года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный распылил газовый баллончик в салоне автобуса. Это произошло в субботу, 12 октября, когда автобус приехал на остановку «1905 года». Источник, близкий к ситуации, сообщил, что неизвестный мужчина достал газовый баллончик и распылил его в салоне автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU