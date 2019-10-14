2019-10-14T10:43:57+03:00
Общество

В Перми из-за нарушений закрыли торговый центр «Лето»

Здание признали опасным для жизни и здоровья граждан
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
Изменить размер текста:

В Перми судебные приставы межрайонного отдела признали торговый центр опасным для жителей города. Двери ТЦ были опечатаны.

Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку в здании торгового центра на улице Докучаева, 50. Результаты проверку оказались неутешительными. Обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Судебные приставы выехали на место, попросили посетителей и сотрудников покинуть торговый центр и опечатали двери. Деятельность приостановлена до устранения нарушений.

Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что на выходные в Перми будут перекрывать улицу Героев Хасана. На данный момент рабочие приступают к строительству канализации и водопровода, которые пересекают всю улицу. В связи с этим в выходные дни движение по улице будет закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Нашли на улице кусок льда с моргающими глазами". Волонтеры спасают собаку, которая 5 раз была на волоске от гибели
Пермякам показали 3D-модель центральной части эспланады
В Прикамье мужчина хотел отомстить соседу и поджег его гараж
«Папочка, мы скучаем». После загадочного исчезновения пермского бизнесмена возбуждено дело по статье «Убийство»
На выходные в Перми будут перекрывать улицу Героев Хасана
На фасаде дома в центре Перми нашли трещину
В Прикамье мужчина ударил знакомого ножом за грубый ответ
Полиция возбудила дело по факту ДТП в Прикамье, где погиб двухлетний малыш
В Прикамье пьяный водитель сбил 16-летнего мальчика
«Отбился от стаи». Жители Пермского края спасают журавля, который может замерзнуть зимой
«Рассталась с парнем и удалилась из соцсетей». Стали известны подробности о пропавшей в Перми 19-летней девушке
Появилось видео страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок
В Перми открыли экотропу «Тропинка здоровья»