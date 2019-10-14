В Перми из-за нарушений закрыли торговый центр «Лето»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-14T10:43:57+03:00

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В Перми судебные приставы межрайонного отдела признали торговый центр опасным для жителей города. Двери ТЦ были опечатаны.

Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку в здании торгового центра на улице Докучаева, 50. Результаты проверку оказались неутешительными. Обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Судебные приставы выехали на место, попросили посетителей и сотрудников покинуть торговый центр и опечатали двери. Деятельность приостановлена до устранения нарушений.

Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что на выходные в Перми будут перекрывать улицу Героев Хасана. На данный момент рабочие приступают к строительству канализации и водопровода, которые пересекают всю улицу. В связи с этим в выходные дни движение по улице будет закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU