2019-10-14T10:31:23+03:00
Общество

На выходные в Перми будут перекрывать улицу Героев Хасана

Это необходимо для строительства канализации
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Перми продолжается масштабная реконструкция улицы Героев Хасана. Ремонт ведется сразу на двух участках дороги: от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева по четной стороне улицы и вдоль ТЦ «Шоколад».

На данный момент рабочие приступают к строительству канализации и водопровода, которые пересекают всю улицу. В связи с этим в выходные дни движение по улице будет закрыто.

Так, 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября движение транспорта на участке от улицы Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад» будет полностью перекрыто.

В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано шесть полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фасаде дома в центре Перми нашли трещину

ИСТОЧНИК KP.RU

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