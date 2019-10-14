2019-10-14T10:13:23+03:00
Общество

На фасаде дома в центре Перми нашли трещину

Жильцы считают, что виной всему строительные работы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми на фасаде «стометровки» на Ленина, 72а обнаружили трещину. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что трещину заметили жильцы. По их мнению, она появилась из-за строительных работ. На первом этаже здания строится баня, рабочие выносят землю и из-за этого могла появиться трещина.

Издание сообщает, что представители администрации города уже установили маячки, чтобы следить за ее состоянием. Жильцы отправляли запросы в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН), которая держит вопрос на контроле.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители треснувшего в центре Перми дома боятся обрушения. Жители услышали треск в районе окон и стали звонить в экстренные службы. В дом тут же набежали проверяющие. Столь оперативная реакция «чрезвычайных» ведомств была не случайна. Было подозрение, что может повториться ситуация с домом на Куйбышева. 103

ИСТОЧНИК KP.RU

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