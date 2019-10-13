2019-10-13T13:08:45+03:00
Происшествия

В Перми неизвестный распылил газовый баллончик в салоне автобуса

Пострадали два человека
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП, в результате которого пострадали два человека. В салоне автобуса №36 неизвестный распылил газовый баллончик.

Это произошло в субботу, 12 октября, когда автобус приехал на остановку «1905 года». Источник, близкий к ситуации, сообщил, что неизвестный мужчина достал газовый баллончик и распылил его в салоне автобуса.

Из-за ядовитого вещества пострадали два пассажира. У 60-летней женщины началось обострение ларингита. Ее отправили в медсанчасть №140. Еще одному пассажиру газ попал в глаза. Медики «скорой помощи» диагностировали ожог роговицы. Пострадавшего отправили в городскую клиническую больницу №2.

Злоумышленник с места ЧП скрылся.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской школе распылили перцовый баллончик. 24 сентября, в разгар учебного дня двое учеников одной из школ нашли баллончик с неизвестным вещество и распылили его. От их действий пострадали 5 сверстников. Пермские школьники получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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