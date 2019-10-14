2019-10-14T09:14:59+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель сбил 16-летнего мальчика

Пострадавшего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Парень переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в воскресенье, 13 октября, в Березниках. Водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил 16-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток переходил дорогу в неположенном месте.

В результате аварии мальчик получил травму головы и ушиб ноги. Его отправили в больницу. Водитель иномарки оказался пьян. Это стало известно после проведения медицинской экспертизы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок. Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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