«Отбился от стаи». Жители Пермского края спасают журавля, который может замерзнуть зимой

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-14T09:02:41+03:00

Птицу нужно поймать в Чердынском районе и отвезти в Лысьву

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В соцсетях Чердыни появилось сообщение о журавле, которому нужна людская помощь. Во время перелета птица отбилась от стаи и осталась жить в селе Покча.

- Уже несколько дней журавль ходит по огородам и может погибнуть как минимум от холода, - пишут местные жители – Журавля готовы принять в Лысьве. Сейчас необходимо его поймать и отвезти туда. В Лысьве журавль и перезимует.

Неравнодушные к беде птицы люди просят откликнуться и помочь. Есть специалисты, которые проконсультируют, как поймать птицу, необходимо только сделать это и отвезти отбившегося от стаи журавля в Лысьву.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Очера переживают за судьбу семейства лебедей, которые вывели потомство на Павловском пруду и пока не могут улететь в теплые края из-за того, что дети не встали на крыло.

ИСТОЧНИК KP.RU