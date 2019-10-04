Жители Очера переживают за семью лебедей из Павловского пруда и их потомство

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-04T14:45:30+03:00

Птицы не могут улететь на юг, так как птенцы еще не научились летать

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Этой весной в Павловском пруду в Очере поселились лебеди. Они стали местной достопримечательностью. Люди, живущие в городе, просили, чтобы красивых птиц не кормили, не подходили к ним близко и не включали громко музыку.

За лето у птичьего семейства вывелось потомство. Когда стало холодать, жители города забеспокоились, что птицы не улетают в теплые края.

- Дети еще не готовы к отлету, они не могут встать на крыло. Уже холодает, а совсем скоро наступит зима. Наблюдая за ними, сердце сжимается от жалости. Отец-лебедь плавает в сторонке, а мать с тремя детенышами сжались в кучку от холода. Птицы-лебедята еще серые, им еще долго расти, – написали в соцсетях местные жители.

В краевом министерстве природных ресурсов успокоили волнующихся за птиц жителей Очера. И сообщили, что обычно лебеди до самых холодов задерживаются на водоемах Пермского края, а с приходом первых серьезных заморозков птицы улетят.

ИСТОЧНИК KP.RU