«За ним бежала толпа мужиков». Стали известны подробности исчезновения парня в центре Перми

Вечер с субботы на воскресенье 27-летний Евгений проводил в компании своих друзей в одном из ночных клубов Перми. В заведении у молодого человека произошел конфликт с другими отдыхающими.

Друзья парня рассказали, что к жене Евгения и его друга стали приставать. Парни заступились за девушек, и началась драка.

Евгению и его другу пришлось буквально сражаться вдвоем против толпы разъяренных мужчин. Нападавших было очень много.

- На камерах видно, что их человек 10, а наших - двое. Сначала двое подошли к Илье, ударили его, он упал. Потом Женя подходит к ним, бьет одного, тот падает. Вся толпа идет на Женю. Его бьют, он падает. Потом толпа снова идет на Илью, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» жена Евгения.

Так толпа переходила то к одному, то к другому, пока Евгений не встал и, поманив за собой обидчиков, побежал. Толпа мужиков рванула за ним.

По сообщению правоохранительных органов, на камерах видеонаблюдения видно, что несколько мужчин гонится по Сибирской по за молодым человеком. Часть догоняющих вернулась обратно к клубу. Евгений и еще двое мужчин больше не возвращались.

В следственном отделе Ленинского района корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что будет возбуждено уголовное дело

- Будет возбуждено уголовное дело по статье 105. ч. 1 «Убийство». Сейчас изымается видео с камер видеонаблюдения, - сообщили в следователи.

Родственник 27-летнего парня не теряют надежду, что Евгений жив и скоро вернется домой. У Евгения Коногорова остался сын, который плачет и не понимает, куда пропал папа.

Если вы знаете, где находится Евгений Коногоров, или были свидетелем событий, которые произошли 21 сентября на Ленина,32, сообщите по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.