2019-09-25T09:30:59+03:00
Происшествия

"Пятеро учеников в больнице". В пермской школе распылили перцовый баллончик

Полиция проводит проверку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Одна ученица, помимо отравления газом, получила ушиб мягких тканей головыОдна ученица, помимо отравления газом, получила ушиб мягких тканей головыФото: Данила СТАРКОВ
Изменить размер текста:

Детская шалость закончилась травмами и больничными койками для пятерых школьников. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в школе Мотовилихинского района ребята решили поиграть и распылили перцовый баллончик.

Во вторник, 24 сентября, в разгар учебного дня двое учеников одной из школ нашли баллончик с неизвестным вещество и распылили его. От их действий пострадали 5 сверстников. Пермские школьники получили серьезные травмы.

Две 12-летние девочки, 12-летний и 14-летний мальчики были незамедлительно отправлены в городскую детскую клиническую больницу с неблагоприятной реакцией на вещество из перцового баллончика.

Еще одна ученица, помимо отравления газом, получила ушиб мягких тканей головы. 12-летнюю школьницу отправили в больницу.

Полиция Мотовилихинского района проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми пройдет «горячая линия» по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения
«Задыхался и слезились глаза». В Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне
В Перми выпрямили участок шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта
Администрация Перми укрепит грунт под домом на льва Шатрова
«Избил после отказа дать сигарету». Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве школьника 6 лет
Пермский университет вошел в список ВУЗов мира
Депутаты Пермской городской Думы решили продлить соцподдержку некоторых категорий горожан
Пермяк в порыве ревности сжег баню и сарай своей девушки
Ушел за вениками и не вернулся. В Прикамье поиски пропавшего мужчины закончились трагедией
Из-за аварии район Городские горки в Перми остался без воды
«Ушел за вениками и пропал». В Прикамье разыскивают 79-летнего пенсионера
Пьяный пермяк избил знакомого табуретом
"Меня не узнавали приятели" . Как полный парень похудел и превратился в сексуального фитнес-тренера
Пермячка попала в больницу после жесткого секса
«Оставили умирать на дороге». Волонтеры спасают маленькую таксу, которую сбила машина
В Прикамье трудовые мигранты увеличили доходы бюджета на 15 %