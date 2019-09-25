"Пятеро учеников в больнице". В пермской школе распылили перцовый баллончик

Детская шалость закончилась травмами и больничными койками для пятерых школьников. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что в школе Мотовилихинского района ребята решили поиграть и распылили перцовый баллончик.

Во вторник, 24 сентября, в разгар учебного дня двое учеников одной из школ нашли баллончик с неизвестным вещество и распылили его. От их действий пострадали 5 сверстников. Пермские школьники получили серьезные травмы.

Две 12-летние девочки, 12-летний и 14-летний мальчики были незамедлительно отправлены в городскую детскую клиническую больницу с неблагоприятной реакцией на вещество из перцового баллончика.

Еще одна ученица, помимо отравления газом, получила ушиб мягких тканей головы. 12-летнюю школьницу отправили в больницу.

Полиция Мотовилихинского района проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все причины происшествия.