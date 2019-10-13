2019-10-13T11:23:20+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 29-летний мужчина

Пермяк получил серьезные травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в субботу в доме на улице Народовольческой с 4 этажа упал мужчина.

29-летний пермяк остался жив. Очевидцы, незамедлительно вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавшего и с сочетанной травмой тела отвезли в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 24-летний парень. ЧП произошло субботу, 12 октября, в Орджоникидзевском районе Перми. Несчастный случай произошел на улице Фрунзе. Молодой человек остался жив, но получил серьезную травму. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавшего и отправили его с сотрясением мозга в городскую клиническую больницу им. Тверье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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