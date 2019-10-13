2019-10-13T07:51:31+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упал 24-летний парень

Молодого человека отправили в больницу с травмами
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 12 октября, в Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с крыши одноэтажного дома упал 24-летний пермяк. Несчастный случай произошел на улице Фрунзе.

Молодой человек остался жив, но получил серьезную травму. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников «скорой помощи». Врачи осмотрели пострадавшего и отправили его с сотрясением мозга в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 20-летний парень. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что с высоты третьего этажа дома на Лодыгина упал 20-летний местный житель. Несчастный случай произошел рано утром в четверг, 10 октября. При падении молодой человек получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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