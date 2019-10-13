В Перми пьяный мужчина набросился с ножом на своего знакомого

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-13T09:51:10+03:00

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В Перми встреча двух друзей закончилась поножовщиной. 42-летний пермяк накинулся на друга с ножом.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, преступление произошло в Кировском районе Перми. Вечером в субботу два друга встретились, чтобы вместе выпить. Между мужчинами возникла ссора.

42-летний ранее судимый мужчина набросился на своего 37-летнего знакомого и ударил его ножом в живот. С ранением брюшной полости потерпевшего отправили в больницу. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции возбудили дело по факту ЧП. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью у пермского "Планетария" на девушку напал бывший зэк и изнасиловал ее. Пермяк - серийный насильник, освободился в 2017 году из тюрьмы. Он уже несколько раз сидел за изнасилования, а среди потерпевших были и несовершеннолетние. В октябре, спустя два года после выхода из тюрьмы, он снова напал на девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU