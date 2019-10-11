2019-10-11T14:47:35+03:00
Происшествия

Ночью у пермского "Планетария" на девушку напал бывший зэк и изнасиловал ее

Полиция ищет других пострадавших от действий преступника
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Фото из Instagram Пермской полицииФото из Instagram Пермской полиции
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Полиция Перми сообщила, что на днях 41-летний мужчина изнасиловал девушку.

Пермяк - серийный насильник, освободился в 2017 году из тюрьмы. Он уже несколько раз сидел за изнасилования, а среди потерпевших были и несовершеннолетние. В октябре, спустя два года после выхода из тюрьмы, он снова напал на девушку.

- Около 12 часов ночи она шла одна около пермского "Планетария" и разговаривала по телефону со своим парнем, - рассказали в полиции. - Насильник поджидал ее в кустах, а затем напал и, угрожая девушке канцелярским ножом, изнасиловал.

После совершения преступления он проводил девушку до дома, чтобы та не смогла позвонить в полицию. Но парень, с которым пермячка говорила по телефону во время нападения, услышал, что происходит, и успел вызвать полицию. - Насильника задержали, - сообщили в полиции. - Следствие предполагает, что этот эпизод не единичный. Не все жертвы насильника обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Всех, кто пострадал от преступных действий человека, просят позвонить по телефону 263-43-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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