В Пермском крае легковушка столкнулась с ГАЗелью

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-13T07:35:20+03:00

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В Березниках поздно вечером 12 октября произошла авария. На трассе столкнулись отечественная легковушка и ГАЗель. О ДТП сообщили пользователи социальных сетей.

По сообщению свидетелей аварии, «Лада Калина» «догнала» грузовик. Водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в ГАЗель.

В результате аварии никто не пострадал. Обоих водителей экстренно доставили в больницу.

Машины получили значительные механические повреждения. У отечественной легковушки разбит капот и лобовое стекло. ГАЗель после ДТП врезалась в трубу теплотрассы.

По факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель пассажирского автобуса переехал пешехода. В пятницу вечером, 11 октября в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом МАЗ. Двигаясь по шоссе Космонавтов, 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе мужчину. Пострадавший оказался под автобусом

ИСТОЧНИК KP.RU