2019-10-12T08:11:36+03:00
Происшествия

В Перми водитель пассажирского автобуса сбил пешехода

33-летний мужчина переходил дорогу на красный свет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пострадавший переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.Пострадавший переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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В пятницу вечером, 11 октября в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом МАЗ. Двигаясь по шоссе Космонавтов, 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе мужчину.

- ДТП произошло в Дзержинском районе Перми около 21.30 на перекрестке улиц Столбовая и шоссе Космонавтов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавший получил травмы и был госпитализирован. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала 54-летняя женщина. Она упала в салоне во время движения автобуса и получила перелом бедра. В ГИБДД возбуждено дело об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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