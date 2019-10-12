В Перми водитель пассажирского автобуса сбил пешехода

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-12T08:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу вечером, 11 октября в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом МАЗ. Двигаясь по шоссе Космонавтов, 53-летний водитель сбил на пешеходном переходе мужчину.

- ДТП произошло в Дзержинском районе Перми около 21.30 на перекрестке улиц Столбовая и шоссе Космонавтов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Сотрудники ГИБДД установили, что 33-летний пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавший получил травмы и был госпитализирован. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала 54-летняя женщина. Она упала в салоне во время движения автобуса и получила перелом бедра. В ГИБДД возбуждено дело об административном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU