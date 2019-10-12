В Перми повторно проверят качество очистки Мотовилихинского пруда

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-12T11:49:15+03:00

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Пермяки не перестают жаловаться на работы по расчистке Мотовилихинского пруда. Причем, не только говорят об этом в соцсетях, но и сами приезжают на берег и извлекают со дна водоема старые пластиковые бутылки.

Наконец-то на эти возмущения обратили внимание и чиновники.

- В соцсетях и лично мне продолжают поступать жалобы граждан по расчистке пруда, - написал в своем Instagram министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко. – Прошло рабочее совещание, где Заместитель председателя Правительства Прикамья дал поручение провести дополнительную проверку в части подтверждения выполненных работ и представить первичную документацию, содержащую сведения о количестве вывезенных донных отложений и мусора.

Отдельно министр добавил об «островке ила», расположенного в устье реки Большая Мотовилиха.

- На самом деле этот участок - это рельеф местности, который до проведения работ был скрыт под водой, - объясняет он. - С этого участка были сняты донные отложения порядка 20 см в зимний период. Работы по расчистке водоема от донных отложений это не дноуглубительные работы, при которых убираются не только иловые отложения, но и счищаются ниже залегающие грунты. Проект по расчистке водных объектов предполагает проведение работ без изменения рельефа местности.

Что касается расчистки русел рек: их расчищали только от древесно-кустарниковой растительности вручную, их не чистили от донных отложений.

- И, конечно, никто никогда не говорил о расчистке этих малых рек огромными машинами. Надеюсь, что пока эта информация хоть как-то прояснит ситуацию с расчисткой водного объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU