«Работы осложнили мягкая зима и дождливое лето». Почему Мотовилихинский пруд в Перми до сих пор не почистили

- Вроде бы чиновники обещали, что этим летом будут чистить дно Мотовилихинского пруда, и что? - позвонила в редакцию «Комсомолки» возмущенная читательница. - Мы ехали мимо и видели, что пруд уже заполнен водой, в нем даже утки плавают. Что же получается - ничего не чистили, а отчитаются, что все сделали? Пойди, проверь теперь под водой! И еще вопрос: теперь хоть купаться-то в пруду уже можно?

Работы по очистке Мотовилихинского пруда осложнила тёплая зима 00:00 00:00

В пруду плавают уточки и чайки, но людей в воду не пускают. Фото: Василий Вахрин

«КП» уже писала, что работы по очистке пруда осложнила слишком теплая зима. Земля плохо застыла, и подрядчики не смогли загнать на мягкую почву «сухопутный» экскаватор. Рабочие объяснили, что часть работ по очистке пруда вынужденно перенесли на лето, обещая все же выполнить условия контракта и управиться до октября. Говорили, что этим летом спустят воду и будут интенсивно работать. А что же теперь?

«Из-за дождей пришлось повременить с очисткой»

Подъезжая к пруду, мы издали увидели зеркало воды. На нем безмятежно качались десятки взрослых уток, утят, чаек. На траве возле набережной пруда загорали девушки и играли в мяч ребятишки. Правда, у самой воды стояла только группа людей в спецовках - рядом с экскаватором и «КамАЗом». Оказалось, что это как раз представители подрядчика приехали осмотреть объект.

Александр Черемных объясняет, что осталось почистить вторую половину пруда. Фото: Василий Вахрин

- Да, я вам уже объяснял, что зимой нам пришлось заказывать плавучую землечерпалку-амфибию из-за теплой погоды, - говорит представитель фирмы-подрядчика ООО «Буматика» Александр Черемных. - Обычный экскаватор не смог заехать на не промерзший грунт. А вот сейчас пришлось приостановить ненадолго работы из-за дождей - паводок случился и на пруду. Но уже через день мы спустим воду и продолжим работу. Видите, вдоль берега мы теперь укладываем дорогу для экскаватора - кладем плиты, бревна. Он по ним подъезжает к нужному месту, подгребает ил и перегружает его в самосвалы. Уже вывезены сотни «КамАЗов» ила на полигон.

По такому настилу к илистому дну подбирается техника. Фото: Василий Вахрин.

Пятьдесят на пятьдесят

Как объясняет Александр Черемных, подобным образом подрядчики почистили дно половины пруда, осталось еще столько же. Рабочие рассчитывали управиться до конца июля, но из-за дождей, видимо, чистить придется еще и в августе.

- Видите, слева теперь не видно островков, которые раньше торчали из воды, - показывает он. - Теперь нужно почистить остальное дно. По контракту мы должны завершить работы до октября, но, возможно, закончим их раньше. Затем геодезисты при помощи рейки и приборов произведут замеры в контрольных точках и проверят, насколько полученные ими результаты будут соответствовать расчетным данным, заложенным в контракте.

На любимый пруд приходят мамы с ребятишками. Фото: Василий Вахрин.

Между прочим, по этому контракту подрядчики должны кроме расчистки дна самого пруда почистить еще и русла впадающих в него речек.

Затопленная в речушке лодка говорит о том, что раньше она была "судоходной". Фото: Василий Вахрин.

- Мы их чистим параллельно с основными работами, - объяснил представитель подрядчика. - Доставать из них сучья и разный хлам приходится вручную, при помощи лебедки, поскольку техника к речкам подъехать не может - берега слишком мягкие. Чего только в эти речки люди не набросали! От автомобильных покрышек и ржавых ведер до треснувших унитазов.

Спасатели предупреждают: купаться пока нельзя! Фото: Василий Вахрин.

На набережную и к воде пока никого не пускают - запретная зона огорожена строительной лентой. Загорать можно только в пределах зеленой зоны с тренажерами.

Пока можно только загорать в зеленой зоне пруда. Фото: Василий Вахрин.

- Люди все равно лезут к воде, хотя мы им и объясняем, что это опасно, - говорят спасатели, которые продолжают дежурить здесь. - Ведь экскаватор пригребает к берегу много ила, в который может легко человека засосать. Уже не одного горе-купальщика приходилось вытаскивать из грязи. Так что загорать - загорайте, а купаться - ни в коем случае. По крайней мере - до следующего лета.

Куда выбросить мусор? Ну, конечно, к табличке с предупреждением о штрафе!Фото: Василий Вахрин.

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