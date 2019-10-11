2019-10-11T11:21:44+03:00
Происшествия

«Запрещал встречаться с подругами». Ссора девушки с парнем чуть не закончилась трагедией

Жительница Прикамья ударила его ножом
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае перед судом предстанет 22-летняя местная жительница. Девушка ударила молодого человека ножом в спину.

Сотрудники полиции выяснили, что молодому человеку не понравилось, что девушка выпивает с подругами. 20-летний парень, который сам вернулся после встречи с друзьями и был пьян, начал высказывать в адрес любимой претензии.

Конфликт между парой начался битьем посуды, а закончился ножевым ранением. Жительница Нытвы сначала разбила о голову молодого человека тарелки, а потом ударила его ножом в спину.

Молодого человека отправили в районную больницу, а девушку задержали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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