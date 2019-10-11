В Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-11T06:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Пермского края осудят 23-летнего местного жителя за покушение на изнасилование пенсионерки.

Следователи установили, что мужчина был пьян. Родственники пошли в баню, расположенную в частном доме. Там молодой человек напал на пенсионерку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже парень решил изнасиловать родственницу, но женщина стала активно сопротивляться.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. 23-летний молодой человек ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU