В Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей
В Октябрьском районе Пермского края осудят 23-летнего местного жителя за покушение на изнасилование пенсионерки.
Следователи установили, что мужчина был пьян. Родственники пошли в баню, расположенную в частном доме. Там молодой человек напал на пенсионерку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже парень решил изнасиловать родственницу, но женщина стала активно сопротивляться.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. 23-летний молодой человек ожидает суда.
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU