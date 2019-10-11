2019-10-11T06:48:21+03:00
Происшествия

В Прикамье 23-летний парень надругался над своей пожилой родственницей

И хотел изнасиловать
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Пермского края осудят 23-летнего местного жителя за покушение на изнасилование пенсионерки.

Следователи установили, что мужчина был пьян. Родственники пошли в баню, расположенную в частном доме. Там молодой человек напал на пенсионерку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже парень решил изнасиловать родственницу, но женщина стала активно сопротивляться.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. 23-летний молодой человек ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии. Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители ТОС оказали помощь в высадке деревьев в центре Перми
В Перми водитель «Лады» сбил 67-летнего мужчину
В Перми состоится встреча со звездой фильма "Аритмия" Николаем Шрайбером
В Перми с высоты упал 20-летний парень
22 студента из Прикамья получат президентские стипендии
Пермский клуб «Молот-Прикамье» обыграл «Тамбов»
В Прикамье поиски пропавшего 51-летнего рыбака закончились трагедией
В Перми закончены поиски пропавшей маленькой девочки
В центре Перми высадили деревья вместе с жителями
В Перми может появиться безлимитный проездной для школьников и студентов
В Перми у стадиона "Динамо" начался пожар
Робот станет ассистентом главного тренера БК "Парма"
Рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+ подтверждены
«Смотрит голодными глазами». В Перми кота заперли в заброшенном здание под снос
В Прикамье во время земляных работ нашли снаряд