В Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-11T10:44:31+03:00

Это связано с праздничными мероприятиями в честь дня покрова Пресвятой Богородицы

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В воскресенье и в понедельник, 13 и 14 октября, в Перми движение общественного транспорта в Перми. Это связано с празднованием дня Покрова Пресвятой Богородицы. Для жителей Перми запустят дополнительные маршруты и добавят остановки рядом с кладбищами.

Так, 13 и 14 октября до Северного кладбища будут ходить три автобуса по маршруту №46 «Драмтеатр-Северное кладбище».

Также, в эти дни на Южной дамбе введут дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное»». Там будут останавливаться автобусы №1, №5, №11, №13, №14, №25, №43, №75.

Кроме того, добавят остановку «Банная гора» для автобусов №22 и №32.

На кладбище «Верхне-Курьинское» можно будет добраться на автобусных маршрутах №49 и №53, а также маршрутном такси 3т.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за ЧП все авиарейсы до Екатеринбурга направляют в Пермь. По предварительным данным, воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту Ан-12 находилось 17 человек

ИСТОЧНИК KP.RU