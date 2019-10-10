Из-за ЧП все авиарейсы до Екатеринбурга направляют в Пермь
Утром 10 октября в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошло ЧП. Как сообщают коллеги из «КП-Ектеринбург», в аэропорту экстренно сел военный самолет АН-12, который выполнял плановый полет из Челябинска. По предварительным данным, воздушное судно приземлилось без шасси и загорелось после посадки. На борту Ан-12 находилось 17 человек
В пресс-службе пермского аэропорта подтвердили информацию и сообщили, что при экстренной посадке самолет повреди взлетно-посадочную полосу, и временно аэропорт не может принимать рейсы. В связи с этим авиарейсы перенаправили в Пермь.
- На данный момент в пермском аэропорту приземлилось два самолета компаний «Победа» и «Azur Аir», - сообщили в пресс-службе. - Если будут еще запросы, пермский аэропорт готов их принять.
Напомним, ране мы писали о том, что пермячка получила деньги за украденный багаж.
ИСТОЧНИК KP.RU