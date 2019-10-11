2019-10-11T07:54:58+03:00
Происшествия

В Перми водитель «Лады» сбил 67-летнего мужчину

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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ДТП произошло в ночь на 11 октября в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в 1:57 по улице Уральской двигался автомобиль «Лада Калина». По предварительной информации, мужчина сбил 67-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пермяк шел вблизи пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы. С ушибом живота и лица пенсионера отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина. Инцидент произошел в среду, 9 октября, в 9:20 в Индустриальном районе Перми. Женщина упала в салоне автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на улице Шоссе Космонавтов. По предварительной информации, водитель автобуса «МАН» допустил падение пассажира в салоне автобуса. При падении 54-летняя женщина получила травму - перелом бедра. Пострадавшую с травмой отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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