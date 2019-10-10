В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина
Инцидент произошел в среду, 9 октября, в 9:20 в Индустриальном районе Перми. Женщина упала в салоне автобуса.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на улице Шоссе Космонавтов. По предварительной информации, водитель автобуса «МАН» допустил падение пассажира в салоне автобуса. При падении 54-летняя женщина получила травму - перелом бедра. Пострадавшую с травмой отправили в больницу.
По факту ДТП поводится проверка. Вынесено определение о возбуждение дела об административном правонарушении. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что за день на дорогах Перми пострадали три пешехода. Рано утром легковой автомобиль сбил 65-летнего мужчину на улице Адмирала Ушакова. Пострадавшего с травмами отправили в больницу им. Гринберга. Чуть позже, в 9:26 авария произошла в Орджоникидзевском районе. Легковушка сбила 75-летнюю женщину. Пермячку отправили городскую больницу №6.
ИСТОЧНИК KP.RU