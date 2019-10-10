2019-10-10T08:09:58+03:00
Общество

В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина

Пострадавшую с переломом бедра доставили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Инцидент произошел в среду, 9 октября, в 9:20 в Индустриальном районе Перми. Женщина упала в салоне автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на улице Шоссе Космонавтов. По предварительной информации, водитель автобуса «МАН» допустил падение пассажира в салоне автобуса. При падении 54-летняя женщина получила травму - перелом бедра. Пострадавшую с травмой отправили в больницу.

По факту ДТП поводится проверка. Вынесено определение о возбуждение дела об административном правонарушении. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что за день на дорогах Перми пострадали три пешехода. Рано утром легковой автомобиль сбил 65-летнего мужчину на улице Адмирала Ушакова. Пострадавшего с травмами отправили в больницу им. Гринберга. Чуть позже, в 9:26 авария произошла в Орджоникидзевском районе. Легковушка сбила 75-летнюю женщину. Пермячку отправили городскую больницу №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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