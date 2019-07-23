2019-07-23T07:52:55+03:00
Происшествия

«Погиб до приезда «Скорой»». В Перми с высоты упал мужчина

Трагедия произошла в Оджоникидзевском районе Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты 7 этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось.

Источник близкий к ситуации сообщил, что из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из окна упала женщина. В Дзержинском районе Перми из окна 5 этажа упала женщина. Инцидент произошел в субботу, 20 июля. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, женщина упала в результате несчастного случая. 60-летняя жительница Перми получила множественные травмы. На место выехала реанимационная бригада, женщину подключили к аппарату ИВЛ и отвезли в городскую больницу им. Гринберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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