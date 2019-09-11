Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-11T11:39:18+03:00

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В Воткинске задержали 26-летнего жителя Чусового. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.

Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливаю наличие других подобных эпизодов.

- В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, произведен обыск по месту жительства обвиняемого, в отношении него назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU