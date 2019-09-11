Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии
В Воткинске задержали 26-летнего жителя Чусового. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.
Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливаю наличие других подобных эпизодов.
- В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, произведен обыск по месту жительства обвиняемого, в отношении него назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
За совершенное преступление предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU