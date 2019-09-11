2019-09-11T11:39:18+03:00
Происшествия

Житель Прикамья изнасиловал трех несовершеннолетних девочек в Удмуртии

Жертв он искал на детских площадках
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Воткинске задержали 26-летнего жителя Чусового. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних.

Сотрудники следственного комитета сообщили, что житель Пермского края в 2019 году несколько раз приезжал в столицу Удмуртской Республики, чтобы насиловать малолетних девочек. Жертв он искал на детской площадке. Только в августе от его действий пострадали три девочки 10-13 лет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливаю наличие других подобных эпизодов.

- В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, произведен обыск по месту жительства обвиняемого, в отношении него назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦВО прокомментировали посадку военного самолета в аэропорту Перми
Стало известно, где была пропавшая в Прикамье 15-летняя девочка
В Перми совершил аварийную посадку военный самолет
ПЗСП в партнерстве с компанией «Дедал» начал строительство нового дома на ул. Екатерининская, 177а
Житель Прикамье попался на выращивании конопли
В Пермском крае усилят работу над восстановлением и сохранением лесов
В Прикамье 19-летний парень сломал знакомому ребра
Мошенники рассылают пермякам квитанции от имени налоговой
В Прикамье мужчина на три года отправится за решетку за кражу алкоголя
В лесах Перми пройдет День открытых дверей
Пермяков напугала змея в центре города
В Прикамье на трассе перевернулась фура
В Прикамье рабочий получил 500 тысяч за травму на производстве
В Прикамье 15-летняя девочка, написавшая прощальную смс-ку, найдена живой
В Перми осудили 18 мошенников, обманувших более 200 бизнесменов
В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы