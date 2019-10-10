"Пытался прорваться к детям на праздник". Пермяки обсуждают видео с пьяным охранником из ТЦ
5 октября в одном из торговых центров Перми проходил детский праздник. Дети участвовали в конкурсах, танцевали, веселились…Как вдруг дверь распахнулась и в помещение ворвался охранник торгового центра.
По сообщению очевидцев, мужчина был пьян и захотел присоединиться к празднику.
- Увидев то, что накрыт стол, он решил присоединиться. Но родители вывели охранника из комнаты. Через минут 10 после этого подошел напарник. Также пьяный, только в более «адекватном» состоянии, - отмечают очевидцы происшествия. - Попросил «замолчать» и не давать огласку в дальнейшем. После увиденного дети одни боялись выходить в туалет.
В комментариях в социальных сетях пермяки осуждают охранника, но и жалеют мужчину.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском лицее подросток ударил сверстника канцелярским ножом.
ИСТОЧНИК KP.RU