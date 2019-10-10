2019-10-10T11:04:45+03:00
Происшествия

В пермском лицее подросток ударил сверстника канцелярским ножом

Между школьниками произошел конфликт
Лилия Абибулаева
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В результате ссоры оба парня получили резаные раны рук Фото: группа во "Вконтакте" Лицей №3, г.ПермьВ результате ссоры оба парня получили резаные раны рук Фото: группа во "Вконтакте" Лицей №3, г.Пермь
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В разгар учебного дня в пермский лицей №3 в Индустриальном районе приехала «скорая помощь» и полиция. Причина - конфликт между двумя школьниками. Обычная ссора закончилась больнице. В результате ссоры оба парня получили резаные раны рук.

Одноклассники что-то не поделили и начали драться. Вероятно, под руку 16-летним подросткам попался канцелярский нож. Что послужило причиной конфликта, не сообщается, но инцидент проверяет полиция.

- 9 октября в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя подростками, в результате которого оба получили травмы рук. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Травма одного из школьников оказалась более серьезная. С резаной раной кисти его отправили травмпункт городской клинической больницы №3.

В учебном заведении отказались комментировать происшествие. В пресс-службе департамента образования обещали подготовить комментарий в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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