2019-10-10T10:33:04+03:00
Общество

Пермячка получила деньги за украденный багаж

У девушки украли духи из чемодана
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Девушка прилетела в Пермь и обнаружила, что чемодан вскрыт. Пермячка осмотрела багаж - бирка была разорвана, а из чемодана пропали духи.

Пермячка летела рейсом Тбилиси-Пермь авиакомпании «Победа». В аэропорту Тбилиси девушка сдала багаж, а в Перми обнаружила пропажу. Багажные бирки на чемоданах были перепутаны, обнаружена недостача по массе багажа.

Девушка обратилась к представителям авиакомпании и составила коммерческий акт на неисправность при перевозке багажа. После потерпевшая потребовала у «Победы» компенсировать украденный багаж, но обращение пермячки оставили без удовлетворения. Девушка обратилась в суд.

На суд представители авиакомпании не явились. По их мнению, сохранность багажа должны обеспечивать сотрудники аэропорта. Ленинский районный суд встал на сторону пермячки и постановил взыскать с авиакомпании «Победа» в пользу девушки компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф в сумме 2500 рублей, в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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