2019-10-10T09:42:35+03:00
Общество

В детском саду в Прикамье детей-инвалидов ограничивали в питании

Малышей должны бесплатно кормить дважды в день
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае прокуратура выявила нарушения в деятельности детских садов Кизела. Малышей не обеспечивали двухразовым бесплатным питанием.

В дошкольных учреждения Кизела обучается 25 детей. Ребят с ограниченными возможностями должны бесплатно кормить два раза в день, но детских садах нарушали это требование.

- Отсутствовал соответствующий муниципальный правовой акт, денежные средства на эти цели из бюджета не были предусмотрены, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По результатам проверки главе Кизела внесено представление.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для здоровья детский сад. Судебные пристав Пермского края закрыли опасный детский сад в Свердловском районе Перми. Специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений. Отсутствие кроватей, медицинского наблюдения за здоровьем детей, окна, которые нельзя открывать для проветривания - эти другие нарушения нашли специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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