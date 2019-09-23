2019-09-23T09:49:49+03:00
Общество

«Дети спали на полу». В Перми закрыли опасный для здоровья детский сад

Проверка выявила нарушения СанПина
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные пристав Пермского края закрыли опасный детский сад в Свердловском районе Перми. Специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений.

Отсутствие кроватей, медицинского наблюдения за здоровьем детей, окна, которые нельзя открывать для проветривания - эти другие нарушения нашли специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.

Оказалось, что уже есть последствия нарушений. Несколько детей заболели коклюшем. Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности детского сада.

Судебные приставы опечатали двери дошкольного учреждения

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни дом престарелых. В Мотовилихинском районе Перми по решению суда был закрыт приют для пожилых людей «Забота плюс». В результате прокурорской проверки были выявлены множественные нарушения, и установлено, что организация работала только для получения прибыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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