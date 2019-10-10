2019-10-10T07:23:06+03:00
Происшествия

За день на дорогах Перми пострадали три пешехода

Все пострадавшие получили травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В среду, 9 октября, на дорогах Перми произошло три аварии с участием пешеходов. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Рано утром легковой автомобиль сбил 65-летнего мужчину на улице Адмирала Ушакова. Пострадавшего с травмами отправили в больницу им. Гринберга. Чуть позже, в 9:26 авария произошла в Орджоникидзевском районе. Легковушка сбила 75-летнюю женщину. Пермячку отправили городскую больницу №6.

В Свердловском районе под колеса легкового автомобиля попала 38-летняя женщина. Врачи осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение.

По факту аварий проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина. Водитель автобуса №59 резко затормозил, когда ехал по улице Героев Хасана. В салоне автобуса упала 64-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детском саду в Прикамье детей-инвалидов ограничивали в питании
«Приставил к ней нож». В Прикамье разыскивают неизвестного, который напал на маленькую девочку
В Перми в ДТП с автобусом пострадал 54-летняя женщина
Пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна
В центре Перми с торгового центра «Айсберг» уберут медиафасад
В отдаленные районы Прикамья запустят мобильные флюорографы-маммографы
«Помогите найти!». В Перми разыскивают 52-летнего мужчину со шрамом от ожога на руке
В Прикамье закончены поиски пропавшего мужчины, который ушел из дома в одном нижнем белье
В Дзержинском районе Перми построят региональный центр фигурного катания
Администрация Перми утвердила проект планировки города
В Перми дети нарисовали трамвай будущего
В Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков
В Перми могут дважды поменяться цены на билеты в транспорте
В Прикамье работодатель выплатил зарплату сотруднику грузовиком
В Пермском крае запустят 15 новых автобусных маршрутов
На «Азоте» проложен новый водовод питьевой воды
В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске
В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение
В Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия»
В Прикамье женщина избила сожителя кочергой
В «Транснефть-Прикамье» прокомментировали информацию о ремонте участка трассы Пермь-Екатеринбург
В многоэтажке в центре Перми загорелся балкон
Пермские следователи проверят обстоятельства смерти оператора погрузчика
В Перми полицейские разыскивают мужчину, который украл деньги с банковской карты
Пермские общественники проверили психиатрическую больницу