За день на дорогах Перми пострадали три пешехода

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-10T07:23:06+03:00

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В среду, 9 октября, на дорогах Перми произошло три аварии с участием пешеходов. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

Рано утром легковой автомобиль сбил 65-летнего мужчину на улице Адмирала Ушакова. Пострадавшего с травмами отправили в больницу им. Гринберга. Чуть позже, в 9:26 авария произошла в Орджоникидзевском районе. Легковушка сбила 75-летнюю женщину. Пермячку отправили городскую больницу №6.

В Свердловском районе под колеса легкового автомобиля попала 38-летняя женщина. Врачи осмотрели пострадавшую и назначили ей амбулаторное лечение.

По факту аварий проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина. Водитель автобуса №59 резко затормозил, когда ехал по улице Героев Хасана. В салоне автобуса упала 64-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU