В Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-09T10:16:22+03:00

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Во вторник, 8 октября, в Свердловском районе Перми произошла авария с участием автобуса. В ДТП пострадал пассажир.

Водитель автобуса №59 резко затормозил, когда ехал по улице Героев Хасана. В салоне автобуса упала 64-летняя женщина. При падении пассажирка получила травму. Приехавшие на место ЧП врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавшую и отправили в городскую клиническую больницу им. Тверье

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в ДТП погибли трое лосей. За первую неделю октября в Прикамье неизвестные водители сбили трех лосей, после чего сбежали с места ДТП. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, аварии с животными происходили три дня подряд. Кстати, размер штрафа за сбитого лося составляет 80 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU