2019-10-09T18:00:52+03:00
Происшествия

В Прикамье закончены поиски пропавшего мужчины, который ушел из дома в одном нижнем белье

Он пропал еще в середине сентября
Елена КОНОВА
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В Пермском крае закончены поиски 30-летнего Михаила П. Мужчина ушел из дома в поселке Октябрьский Пальниковского сельского поселения еще 22 сентября. Его разыскивали полицейские и волонтеры поисковых отрядов.

- Найден, погиб, - написали волонтеры в соцсетях. - Приносим соболезнования семье.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае закончились поиски пропавшей Таисии К. Женщина ушла из дома в Краснокамске еще 2 июня. 73-летняя пенсионерка страдала потерей памяти и могла потеряться. Все пять месяцев женщину искали волонтеры и полиция. Добровольцы расклеивали ориентировки на остановках и домах. Во вторник, 8 октября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой остановили поиски, сообщив, что женщину нашли. К сожалению, Таисия К. погибла.

- Найдена. Погибла. Просьба снять репосты, - сообщили волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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