Администрация Перми утвердила проект планировки города

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-09T14:49:26+03:00

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Мэрия Перми утвердила проект планировки и межевания территорий в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах Перми. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что согласно проекту смещаются красные линии, которые ограничивают зону общественного пользования. Всего под изъятие попадают 42 участка. Большая часть изменений пройдет в центре города. Изменится планировка улиц Ленина, Крисанова, Советская, Островского, Петропавловская, Комсомольский проспект.

Эти территории хотят использовать для расширения дорог, создания боковых проездов и автостоянок, обустройства велосипедных дорожек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков. В Соликамске прокуратура обнаружила нарушения в деятельности застройщика. Компания нарушила закон при заключении договоров. Организация «Камастрой» возводила многоквартирный дом с привлечением денег дольщиков. Прокуратура провела проверку деятельности организации. Оказалось, что компания нарушала права граждан при заключении договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU