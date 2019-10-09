В Прикамье прокуратура нашла нарушения прав дольщиков

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-09T14:06:51+03:00

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В Соликамске прокуратура обнаружила нарушения в деятельности застройщика. Компания нарушила закон при заключении договоров.

Организация «Камастрой» возводила многоквартирный дом с привлечением денег дольщиков. Прокуратура провела проверку деятельности организации. Оказалось, что компания нарушала права граждан при заключении договоров.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в случае увеличения площади построенной квартиры застройщик мог в одностороннем порядке изменить цену объекта, направив только сообщение и акт приема-передачи заказчику, а в случае уклонения участника строительства от приемки, срок составления одностороннего акта о передаче объекта сокращался с 2 месяцев до 3 недель.

Руководителю компании вынесено представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU