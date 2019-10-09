В Перми могут дважды поменяться цены на билеты в транспорте

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-09T13:45:43+03:00

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Не так давно стало известно, что в декабре в Перми стоимость проезда поднимется до 26 рублей. Но есть вероятность, что в 2020 году власти обсудят еще одно повышение. Это будет зависеть от политической целесообразности.

Издание «Business Class» сообщает о том, что в октябре в городской думе обсудят проект повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Предполагается, что за одну поездку придется заплатить 26 рублей. При этом цена будет меняться в зависимости от способа оплаты.

Также в ближайшее время возможно еще одно повышение. По данным издания, оно может произойти в 2020 году. Пермь отличается достаточно низкой ценой. Средняя стоимость проезда в городах-миллионниках 28-30 рублей. Из-за выборов представительной власти, которые пройдут 2021 году, когда непопулярные шаги приниматься не будут, цена может возрасти в 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU