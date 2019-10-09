2019-10-09T13:23:25+03:00
Общество

В Прикамье работодатель выплатил зарплату сотруднику грузовиком

Машину пришлось продать, чтобы отдать долг
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сотруднику управляющей компании работодатель задолжал 211 тысяч рублей. Судебный пристав Березников и Усольского района УФССП России по Пермскому краю узнал, что у руководителя организации есть в собственности грузовик, который можно продать, чтобы отдать сотруднику долг.

Так, пристав наложил арест на автомобиль УАЗ. Его стоимость составила 92 тысячи. Машину продали, а вырученные деньги передали сотруднику. Оставшаяся часть невыплаченной заработной платы была удержана сотрудником ФССП с расчетного счета ООО и направлена взыскателю.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские истребители-перехватчики были подняты по тревоге. 8 октября экипажи истребителей МиГ-31БМ Пермского авиаполка были подняты по тревоге. Их задачей стал перехват условного противника на высоте 15 тысяч метров. Учение прошли в рамках проверки дежурных сил, находящихся на боевом дежурстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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