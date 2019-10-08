2019-10-08T19:17:43+03:00
Политика

Пермские истребители-перехватчики были подняты по тревоге

Сверхзвуковые МиГи-31 выполнили перехват и уничтожение условного противника
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба Центрального военного округа.Фото: пресс-служба Центрального военного округа.
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8 октября экипажи истребителей МиГ-31БМ Пермского авиаполка были подняты по тревоге. Их задачей стал перехват условного противника на высоте 15 тысяч метров. Учение прошли в рамках проверки дежурных сил, находящихся на боевом дежурстве.

- Звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков через несколько минут, при скорости около 2500 километров в час отработало поиск, перехват, сопровождение и условное уничтожение противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. - Кроме того, для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

Как уточнили в ЦВО, сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый «воздушным кораблем». ОН предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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