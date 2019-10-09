В Перми росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-09T12:41:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Злоумышленник украл из магазина продукты. Продавцы заметили пропажу товара и сообщили об этом в дежурную часть вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Пермскому краю. На место незамедлительно выехали сотрудники ведомства.

Оказалось, что мужчина находится в розыске. Злоумышленник уклонялся от наказания за приобретение и хранение наркотиков. Задержанного сотрудники Росгвардии передали в руки полицейских.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае вынесли приговор фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия», где погибли 9 горняков. В Соликамском суде огласили приговор пятерым обвиняемым в деле о пожаре на шахте «Уралкалия», где за неделю до Нового года погибли девять горняков. Издание «ТАСС» сообщает, что фигурантов приговорили к реальным срокам от трех до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU