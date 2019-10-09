В конце октября в Перми временно отключат цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-09T12:25:12+03:00

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Цифровое ТВ в Перми отключат 28 октября. В этот день будут проводиться профилактические работы. Запланированы чистка и настройка оборудования измерение качественных показателей приемников и передатчиков на главной передающей космической станции в Москве и на радиотелевизионных передающих станциях в регионах.

Для профилактических работ необходимо полностью отключить передающее оборудование. Перерыв запланирован с 4:00 до 13:00.

- Плановые профилактики проводятся на сети вещания по графику, согласованному на год, для поддержания эксплуатационной готовности оборудования. Раз в квартал ведутся спутниковые работы, не чаще двух раз в год – сквозные. Первые проводят преимущественно с раннего утра до обеда, вторые занимают весь рабочий день и проводятся лишь на одной станции в один день, - сообщили в пресс-службе правительства Прикамья

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские общественники проверили психиатрическую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU