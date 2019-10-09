Пермские общественники проверили психиатрическую больницу
Общественники проверили психиатрическую больницу на Банной горе. Последний раз ее проверяли в 2018 году. С тех пор в больнице провели косметический ремонт, появились заборы. Но общественники все равно считают, что главные проблемы так и не решились.
- В больнице острейшая нехватка площадей, мебели, а та, что есть, требует обновления, - говорит Марк Коробов, руководитель группы контроля Общественной палаты Пермского края медицинских и социальных учреждений, член Правления Пермского молодежного центра. -
Остро не хватает медперсонала. А ведь до постройки нового корпуса еще несколько лет.
В ближайшее время общественники поднимут перед Минздравом вопрос о выделении дополнительного финансирования для решения текущих проблем учреждения. - Ведь если вопрос площадей и кадровой обеспеченности не решить сразу, то закупить новую мебель и инвентарь можно, - считают общественники.
ИСТОЧНИК KP.RU