Пермские общественники проверили психиатрическую больницу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-09T10:23:16+03:00

Они сообщили, что в учреждении не хватает медперсонала

Изменить размер текста: A A

Общественники проверили психиатрическую больницу на Банной горе. Последний раз ее проверяли в 2018 году. С тех пор в больнице провели косметический ремонт, появились заборы. Но общественники все равно считают, что главные проблемы так и не решились.

- В больнице острейшая нехватка площадей, мебели, а та, что есть, требует обновления, - говорит Марк Коробов, руководитель группы контроля Общественной палаты Пермского края медицинских и социальных учреждений, член Правления Пермского молодежного центра. -

Остро не хватает медперсонала. А ведь до постройки нового корпуса еще несколько лет.

В ближайшее время общественники поднимут перед Минздравом вопрос о выделении дополнительного финансирования для решения текущих проблем учреждения. - Ведь если вопрос площадей и кадровой обеспеченности не решить сразу, то закупить новую мебель и инвентарь можно, - считают общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU