В Прикамье женщина избила сожителя кочергой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-09T12:24:53+03:00

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В Пермском крае осудили местную жительницу за причинение тяжких травм своему сожителю. Женщина напала на мужчину с кочергой.

Сотрудники полиции установили, что жительница Горнозаводского района нанесла другу серьезные травмы в результате ссоры. Мужчина и женщина вместе выпивали. В какой-то момент между сожителями начался конфликт. Злоумышленница схватила первый попавшийся под руку предмет, которым оказалась кочерга. Ей женщина нанесла любимому несколько ударов по телу.

С тяжелыми переломами мужчину доставили в больницу.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина издевалась над 10-летней дочерью. Мать избивала дочь и морила ее голодом

ИСТОЧНИК KP.RU